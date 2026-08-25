Maquinchao se prepara para una jornada de intercambio de plantas y semillas

La propuesta se realizará este viernes 28 de agosto en el SUM del Anexo CENS y busca promover el encuentro entre vecinos, el cuidado de la tierra y la preservación de especies autóctonas.

La comunidad de Maquinchao tendrá la oportunidad de participar de una jornada especial de intercambio de plantas y semillas, organizada con el acompañamiento del Área de Producción de la Municipalidad y el Anexo CENS.

El encuentro será una invitación a compartir, aprender y fortalecer el vínculo con la tierra, generando un espacio comunitario donde los vecinos podrán intercambiar especies y experiencias relacionadas con el cuidado de plantas y jardines.

Además, estará presente el Vivero Municipal, que se sumará a la propuesta con distintas actividades.

Durante la jornada habrá:

🌱 Intercambio de plantas y semillas.

🌿 Sorteos de especies forestales y ornamentales.

🌎 Una charla sobre el cuidado de la tierra y la importancia de preservar las especies autóctonas.

La propuesta está abierta a toda la comunidad y quienes quieran participar pueden llevar sus propias plantas y semillas para compartir e intercambiar con otros vecinos.

Desde la organización invitaron a las familias a sumarse a esta iniciativa que busca promover el cuidado del ambiente y, al mismo tiempo, generar un espacio de encuentro y aprendizaje comunitario.

📅 Viernes 28 de agosto

🕖 19:00 horas

📍 SUM del Anexo CENS – Maquinchao

Una oportunidad para compartir lo que tenemos, llevarnos nuevas especies y seguir construyendo entre todos una comunidad comprometida con el cuidado de nuestro ambiente.