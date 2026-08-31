Argentina le ganó el amistoso a Japón B en San Juan

La Selección Argentina cerró la serie amistosa ante Japón B en San Juan con un nuevo triunfo por 3-1, con parciales de 25-21, 22-25, 25-21, 25-14. Pablo Kukartsev fue el máximo anotador, con 21 puntos.

Fueron dos victorias en dos presentaciones las que consiguió el elenco nacional en el estadio Aldo Cantoni, en una gira amistosa que sirvió como preparación para el gran objetivo del año: el Sudamericano que será clasificatorio a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y el Mundial.

Al igual que en el primer amistoso, los dirigidos por Horacio Di Leo se impusieron ante los asiáticos en cuatro sets, en un partido en el que Kukartsev se destacó con 21 puntos, seguido por Luciano Palonsky, con 14, y Agustín Loser y Manuel Armoa, ambos con 13.

Ahora, el equipo argentino continuará ultimando detalles en Buenos Aires y Zárate de cara al torneo que se disputará del 15 al 20 de septiembre, en Río de Janeiro.

Argentina: Palonsky (14), Armoa (13), Kukartsev (21), Galllego (4), Loser (13), De Cecco (-), Massimino (L). Ingresaron: Martínez (-), Díaz (1), Gómez (4), Zerba (3), Sánchez (-).