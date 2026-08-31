Bomberos de Comallo se capacitaron en simulador de incendios estructurales

El entrenamiento se realizó en el Centro de Entrenamiento de Ingeniero Huergo y permitió fortalecer conocimientos y técnicas para la atención de emergencias.

Durante este fin de semana, integrantes del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Comallo participaron de una capacitación especializada en el simulador de Incendios Estructurales del Centro de Entrenamiento de Ingeniero Huergo.

La actividad representó una nueva instancia de formación y entrenamiento técnico, destinada a fortalecer las capacidades de los bomberos para intervenir ante situaciones de emergencia de manera más segura y eficiente.

A lo largo de la capacitación, los voluntarios pudieron poner en práctica diferentes técnicas y procedimientos vinculados a la intervención en incendios estructurales, adquiriendo herramientas que luego podrán aplicar ante situaciones reales en la comunidad.

Desde el cuartel destacaron la importancia de continuar apostando a la capacitación permanente, ya que la formación permite mejorar los tiempos de respuesta y actuar con mayor seguridad, eficacia y profesionalismo frente a cada emergencia.

Asimismo, expresaron su agradecimiento a los anfitriones del Centro de Entrenamiento por el recibimiento y a los instructores por compartir sus conocimientos y experiencias.

También reconocieron especialmente a cada integrante del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Comallo por el tiempo, esfuerzo y compromiso puestos al servicio de la comunidad.

La formación continua constituye una herramienta fundamental para fortalecer a los cuerpos de bomberos y garantizar una respuesta cada vez más preparada ante las distintas emergencias que puedan presentarse.