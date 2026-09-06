Maquinchao vivió un encuentro recreativo de Gimnasia Artística

La jornada reunió a gimnastas locales y a integrantes de la Escuela Municipal de Gimnasia Artística de Sierra Colorada, en una propuesta que promovió el deporte, la integración y el compañerismo.

Maquinchao fue escenario de un Encuentro Recreativo de Gimnasia Artística, una jornada que permitió compartir experiencias, disfrutar del deporte y fortalecer los vínculos entre niñas y niños de distintas localidades de la Región Sur.

La actividad contó con el acompañamiento de la intendenta Silvana Pérez y del secretario de Deportes, César Catrín, y tuvo como invitada a la Escuela Municipal de Gimnasia Artística de Sierra Colorada, cuyos integrantes compartieron la propuesta junto a los gimnastas locales.

A lo largo del encuentro se vivió una jornada marcada por la alegría, el compañerismo y el intercambio de experiencias, destacando al deporte como una herramienta de integración y crecimiento.

Desde la organización se destacó especialmente el trabajo de los profesores Silvina Ojeda y Sacha Anaya, por su dedicación y compromiso con cada niño y niña que participa de la disciplina.

También se agradeció a las familias por su acompañamiento permanente y por constituir un sostén fundamental para que este tipo de encuentros puedan desarrollarse y seguir fortaleciendo el deporte en la comunidad.