Sierra Colorada fue sede del 1° Encuentro Regional de Básquet

Más de un centenar de niños y niñas de la Región Sur participaron de una jornada deportiva marcada por el compañerismo y la integración.

La Municipalidad de Sierra Colorada llevó adelante el 1° Encuentro Regional de Básquet, recibiendo a delegaciones de distintas localidades de la Línea Sur rionegrina.

Del encuentro participaron niños y niñas de Comallo, Maquinchao, Ingeniero Jacobacci, Los Menucos y los anfitriones de la Escuela Municipal de Básquet de Sierra Colorada.

Las categorías Pre-Mini, Mini y U13 dieron vida a una intensa jornada deportiva desarrollada en dos canchas en simultáneo, donde el entusiasmo, la diversión y el compañerismo fueron protagonistas.

Desde la organización destacaron el acompañamiento de las familias, el trabajo de los profesores, planilleros y árbitros, así como también el compromiso de la Secretaría de Deportes para hacer posible este importante encuentro regional.

“Estos espacios permiten fortalecer el deporte, promover valores y generar integración entre las localidades de la región”, remarcaron desde el municipio.

El evento dejó un balance altamente positivo y reafirmó la importancia de seguir impulsando actividades deportivas destinadas a niños, niñas y jóvenes de la Línea Sur.