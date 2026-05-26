Deporte y arte se unieron en una gran jornada cultural y recreativa en Maquinchao

El Polideportivo Municipal recibió la visita del programa Territorio Activo del IUPA General Roca con propuestas deportivas, artísticas y formativas.

La comunidad de Maquinchao vivió una destacada jornada cultural y recreativa con la visita del programa Territorio Activo del IUPA de General Roca, que reunió deporte, arte y formación en el Polideportivo Municipal.

Durante el encuentro, estudiantes de la institución compartieron su talento y pasión con vecinos y vecinas de la localidad a través de distintas propuestas abiertas a la comunidad.

La actividad incluyó un encuentro recreativo de futsal en el que participaron los equipos La Previa, Maquincity e IUPA, generando un espacio de integración y compañerismo a través del deporte.

Además, se desarrollaron talleres de formación artística y cultural de gran nivel:

Malambo Sureño , con una entrada en calor y práctica de repiques a cargo de Luciano Sepúlveda.

, con una entrada en calor y práctica de repiques a cargo de Luciano Sepúlveda. Artes Visuales , con la creación de un mural mediante técnica de stencil y una charla abierta dictada por Andrés Torres.

, con la creación de un mural mediante técnica de stencil y una charla abierta dictada por Andrés Torres. Audiovisuales, donde se abordaron contenidos relacionados al cine, sonido y producción junto a Lautaro Ventura, Adrián Monsalve y Santiago Ayala.

La jornada contó con el acompañamiento de la secretaria de Cultura y Turismo, Jaqueline Busnadiego, y del secretario de Deportes, César Catrín.

Desde el municipio agradecieron a todos los vecinos y vecinas que participaron de la propuesta y felicitaron a los estudiantes del IUPA por compartir una experiencia enriquecedora y significativa para la comunidad.