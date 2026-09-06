Finalizó el Curso Inicial de Arbitraje de Handball en Jacobacci

La capacitación reunió a 13 participantes de Jacobacci, Maquinchao y Sierra Colorada, quienes recibieron herramientas para iniciarse en el arbitraje de esta disciplina.

Con la entrega de certificados, finalizó en Ingeniero Jacobacci el Curso Inicial de Arbitraje de Handball, una propuesta de formación que busca ampliar y profesionalizar el arbitraje deportivo en la Región Sur.

El acto estuvo encabezado por el intendente José Mellado, quien acompañó la entrega de certificados a las 13 personas que participaron de la capacitación, provenientes de Jacobacci, Maquinchao y Sierra Colorada.

El curso estuvo a cargo de Mauro Fabián Tomasini, árbitro instructor nacional y referente de los árbitros de la Federación Rionegrina de Handball, quien brindó conocimientos técnicos y herramientas necesarias para quienes buscan dar sus primeros pasos en la actividad arbitral.

Uno de los aspectos destacados de la capacitación fue la instancia práctica. En este sentido, se agradeció especialmente a los jugadores y jugadoras de la Escuela Municipal de Handball de Jacobacci, quienes participaron de las prácticas y permitieron que los futuros árbitros pudieran aplicar en cancha los conocimientos adquiridos durante el curso.

La propuesta forma parte del programa de formación arbitral impulsado por el Municipio, que apunta a generar nuevas instancias de capacitación en distintas disciplinas y contribuir al crecimiento y la profesionalización del deporte local y regional.