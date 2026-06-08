Fin de semana a puro deporte en el Gimnasio Municipal de Sierra Colorada

El Gimnasio Municipal de Sierra Colorada fue escenario de un intenso fin de semana deportivo, con actividades que reunieron a niños y niñas de distintas localidades de la Región Sur, promoviendo el encuentro, la recreación y el compañerismo a través del deporte.

El viernes 5 de junio se llevó adelante un encuentro recreativo de handball para las categorías Sub 8 y Sub 10, con la participación de las escuelas deportivas municipales de Sierra Colorada y Los Menucos. La jornada permitió a los más pequeños compartir experiencias, fortalecer aprendizajes y disfrutar de una tarde de integración deportiva.

Por su parte, el sábado 6 de junio se desarrolló un Encuentro Regional de Fútbol Infantil destinado a las categorías 2016 a 2020. Del evento participaron la Escuela Municipal de Los Menucos, el Club Mallín Nehuen, el Club Los del Barrio de Ingeniero Jacobacci y la Escuela Municipal de Sierra Colorada.

Desde el Municipio destacaron la importancia de estos espacios que fomentan la práctica deportiva desde edades tempranas, fortalecen los vínculos entre las comunidades de la región y promueven valores como el respeto, el trabajo en equipo y la sana convivencia.