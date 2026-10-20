Jacobacci: presentaron un proyecto de ordenanza para controlar los escapes libres

La iniciativa fue presentada ante el Concejo Deliberante por los concejales Nicolás Magdalena y Celina Díaz. Propone fortalecer los controles, establecer sanciones y facilitar las denuncias vecinales por vehículos con escapes antirreglamentarios.

El proyecto de ordenanza busca brindar nuevas herramientas para abordar la problemática de los escapes libres en Ingeniero Jacobacci, con medidas orientadas a mejorar los controles y reducir los ruidos que afectan el descanso de los vecinos.

El concejal de Alianza Somos Jacobacci, Nicolás Magdalena, explicó que la propuesta no se limita a medir los decibeles mediante un dispositivo técnico, sino que también contempla la inspección del tipo de escape que utiliza cada vehículo para determinar si es libre, está modificado o presenta alguna irregularidad.

“Esto permite actuar cuando la condición antirreglamentaria puede comprobarse directamente, sin depender exclusivamente de un aparato de medición técnica. Esta nueva ordenanza le va a dar herramientas fundamentales a quienes realizan los controles”, señaló.

Controles, denuncias y sanciones

Entre las medidas contempladas, el proyecto incorpora el uso de registros fotográficos y audiovisuales para documentar infracciones, controles focalizados a partir de denuncias vecinales y mecanismos de coordinación con la Policía.

Además, prevé la retención e inmovilización de vehículos cuando corresponda legalmente, así como el retiro de escapes antirreglamentarios y su eventual decomiso, de acuerdo con el marco legal vigente.

La iniciativa también establece sanciones y medidas para que los vehículos regularicen su situación antes de volver a circular en condiciones antirreglamentarias.

Otro de los aspectos destacados es que la propuesta no alcanza únicamente a las motocicletas, sino también a automóviles, camionetas y otros vehículos comprendidos en la normativa.

“Nuestro objetivo es que los vecinos puedan descansar tranquilos y que existan herramientas concretas para actuar”, afirmó Magdalena.

El proyecto quedó presentado ante el Concejo Deliberante para su tratamiento. Su eventual aplicación dependerá del avance del procedimiento legislativo correspondiente.