Maquinchao: Los Cantores del Alba serán parte de los 50 años del Encuentro Folklórico

La tradicional celebración tendrá una Noche Homenaje este sábado 10 de octubre, con la presentación de Gustavo Pantaleón y Los Cantores del Alba. El encuentro será en el Gimnasio Municipal “Lino Galíndez”, desde las 20:30.

Maquinchao se prepara para vivir una noche especial con motivo de los 50 años de la primera edición del Encuentro Folklórico de la Línea Sur, una celebración que recupera cinco décadas de historia, música, tradición y cultura regional.

En el marco de esta Noche Homenaje, el escenario del Gimnasio Municipal “Lino Galíndez” recibirá a Gustavo Pantaleón y Los Cantores del Alba, quienes llegarán con una propuesta marcada por la tradición y el sentimiento de la música folklórica.

La celebración busca reencontrar a la comunidad con una historia que comenzó hace medio siglo y que se convirtió en una de las expresiones culturales más importantes de Maquinchao y de toda la Línea Sur.

Una noche para celebrar la tradición

El encuentro se realizará:

📅 Sábado 10 de octubre

📍 Gimnasio Municipal “Lino Galíndez”

🕣 Desde las 20:30 horas

La propuesta es organizada por la Secretaría de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Maquinchao, que invita a vecinos y visitantes a participar de esta noche especial y celebrar juntos medio siglo de folklore, identidad y tradición.

La cita será para volver a encontrarse con la música y la memoria de un festival que forma parte de la historia cultural de la Línea Sur.