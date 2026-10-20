Unión Línea Sur se consagró subcampeón provincial de handball

El equipo de la Escuela Municipal de Handball de Ingeniero Jacobacci tuvo una destacada participación en el Provincial de Cadetes, disputado en Viedma del 15 al 18 de octubre.

Unión Línea Sur se quedó con el subcampeonato provincial de handball en la categoría Cadetes, durante el torneo disputado en la ciudad de Viedma entre el 15 y el 18 de octubre.

Desde el Municipio de Ingeniero Jacobacci, a través del Área de Deportes, felicitaron a los integrantes de la Escuela Municipal de Handball por su participación y por representar a la localidad en esta importante competencia provincial.

En la rama masculina participaron Nahuel Bernal, Yair Cañuqueo y Nahuel Díaz, bajo la dirección técnica del profesor Gabriel Escobar. En tanto, Milena Magdalena y Nahiara Pino representaron a Unión Línea Sur en la rama femenina.

La participación de los jóvenes deportistas refleja el trabajo que se desarrolla desde la Escuela Municipal de Handball y el compromiso de quienes integran el equipo.

Desde el Municipio destacaron el esfuerzo de los jugadores y del cuerpo técnico, y expresaron sus felicitaciones por representar a Ingeniero Jacobacci en el certamen provincial.