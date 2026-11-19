La actividad se desarrollará el 21 y 22 de noviembre, con dos jornadas de destrezas criollas, música y propuestas para el público. El sábado se presentarán Sele Vera y Los Pampas, mientras que el domingo habrá un bingo con un automóvil 0 km como premio.

El Campeonato Rionegrino de Jineteadas tendrá continuidad los próximos 21 y 22 de noviembre con la realización de la novena y décima fecha del certamen, que forma parte del camino clasificatorio rumbo al Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María 2027.

La programación contempla dos jornadas de actividad tradicionalista, con la participación de jinetes, propuestas musicales y espectáculos para el público.

La agenda comenzará el sábado 21, a las 12, con el acto protocolar y el inicio de la novena fecha del campeonato. Por la noche, la propuesta continuará con la presentación de Sele Vera y Los Pampas en el Gimnasio Municipal.

El domingo 22, el predio abrirá sus puertas a las 8 para dar comienzo a la décima fecha del certamen.

Además, a las 18 se realizará un gran bingo que tendrá como premio principal un automóvil 0 kilómetro. El valor del cartón fue establecido en $50.000.

De esta manera, el campeonato provincial ofrecerá un nuevo fin de semana de tradición y destreza criolla, en una competencia que reúne a jinetes y público de distintos puntos de Río Negro, con el objetivo de alcanzar un lugar en Jesús María 2027.