Comienza el Campeonato Rionegrino de Jineteadas rumbo a Jesús María

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Con 12 fechas en distintos puntos de la provincia, el Campeonato Rionegrino de Jineteadas 2026 recorrerá Río Negro en busca de los mejores representantes que disputarán la clasificación a Jesús María 2027. La competencia comenzará en septiembre y tendrá su gran definición en Cervantes.

El Campeonato Rionegrino de Jineteadas 2026 pondrá nuevamente en movimiento a la familia campera de toda la provincia, con un recorrido que reunirá a los mejores jinetes rionegrinos y definirá a quienes tendrán la oportunidad de competir en el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María 2027.

El campeonato siempre se convierte en una gran fiesta que reúne a familias y comunidades, pone en valor las raíces camperas y acompaña el sueño de llegar a uno de los eventos de jineteada más importantes del país.

En esta edición participan 85 jinetes en las categorías Gurupa Surera, Crina Limpia y Basto con Encimera. A lo largo de las distintas instancias, los participantes irán construyendo su clasificación y quienes alcancen los mejores resultados conformarán la delegación que llevará los colores de la provincia a Córdoba durante el mes de enero.

El campeonato tendrá 12 fechas distribuidas en Barda del Medio, Coronel Belisle, Sierra Grande, El Bolsón y Maquinchao, para cerrar con la gran final en Cervantes durante diciembre. Sierra Grande y Maquinchao debutan este año como sedes, incorporándose al recorrido provincial de una propuesta que reúne a jinetes, familias y comunidades.

La definición llegará en Cervantes, donde se disputarán las últimas dos fechas y quedarán definidos los representantes rionegrinos que tendrán la posibilidad de competir en el escenario nacional.

Cronograma del Campeonato

  • Barda del Medio – 11, 12 y 13 de septiembre.
  • Coronel Belisle – 18, 19 y 20 de septiembre.
  • Sierra Grande – 23, 24 y 25 de octubre.
  • El Bolsón – 13, 14 y 15 de noviembre.
  • Maquinchao – 20, 21 y 22 de noviembre.
  • Cervantes – 11, 12 y 13 de diciembre – Gran final.

De esta manera, el Gobierno de Río Negro acompaña y promueve las tradiciones populares que fortalecen el sentido de pertenencia, la identidad y el encuentro de las familias rionegrinas en cada rincón de la provincia.

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