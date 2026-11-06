Los festejos se desarrollarán del viernes 6 al domingo 8 de noviembre, con artistas regionales y nacionales, acto protocolar, desfile, almuerzo popular, destrezas criollas, jineteada y bailantas para toda la comunidad.

La localidad de Ministro Ramos Mexía se prepara para celebrar su 143° aniversario con una amplia propuesta de actividades que combinará música, tradición, cultura y destrezas criollas durante tres jornadas.

Los festejos comenzarán el viernes 6 de noviembre y se extenderán hasta el domingo 8, con espectáculos en el Polideportivo Municipal, el Gimnasio Municipal, la Chacra Municipal y el Campo de Jineteada Municipal.

La celebración reunirá a artistas locales y regionales, propuestas de danza y guitarra, bailantas chamameceras y actividades tradicionales que forman parte de la identidad de la comunidad.

Viernes 6: música y baile para abrir los festejos

La primera jornada contará con la participación de artistas regionales y locales, con una programación que incluirá:

Moneda Vieja, de Ramos Mexía.

Presentación de las escuelas de danza y guitarra de Arte Popular IUPA.

Grupo La Cima, de Ramos Mexía.

Los Infieles.

Gran cierre bailable con el grupo Sensura.

Sábado 7: acto protocolar, desfile y tradición criolla

El sábado será una de las jornadas centrales del aniversario. Por la mañana se realizará el acto protocolar y desfile, mientras que al mediodía habrá un almuerzo popular y baile en la Chacra Municipal.

Por la tarde, la propuesta continuará en el Campo de Jineteada Municipal con las destrezas criollas y la jineteada.

La entrada general para las destrezas criollas y la jineteada tendrá un valor de $10.000.

Bailanta chamamecera

Por la noche, el Gimnasio Municipal será escenario de una bailanta chamamecera con artistas de distintas localidades de la provincia y la región:

Herederos del Chamamé , de General Roca.

, de General Roca. Braian Gonzales y su conjunto , de El Bolsón.

, de El Bolsón. Estilo Chamamé , de Viedma.

, de Viedma. Grupo Energía, de Bariloche, a cargo del gran cierre musical.

Domingo 8: gran desafío de tropilleros

La programación continuará el domingo con el Gran Desafío de Tropilleros, que tendrá 20 millones de pesos a repartir.

La jornada incluirá las categorías gurupa surera y basto con encimera lisa, y finalizará con un gran baile campero.

Tres días para celebrar la identidad de Ramos Mexía

Con música, artistas, tradiciones gauchas y propuestas para todas las edades, Ramos Mexía se prepara para compartir un nuevo aniversario junto a vecinos y visitantes.

La celebración de los 143 años busca poner en valor la historia de la localidad, sus costumbres y la identidad de su gente, en un encuentro que reunirá a la comunidad alrededor de la cultura, la música y las tradiciones populares.