La capacitación se desarrolló durante septiembre, octubre y noviembre, con participantes de distintas localidades de Río Negro. La formación estuvo a cargo de la Escuela Municipal de Tiro con Arco y contó con certificación oficial de la Secretaría de Deportes de la Provincia.

Sierra Colorada fue sede del cierre del Curso de Monitores de Tiro con Arco, una propuesta de formación que durante tres meses reunió a participantes de diferentes localidades de Río Negro y que concluyó el pasado domingo con la entrega de certificados.

El acto se realizó en las instalaciones del Vivero Municipal y contó con la presencia de la intendenta Marta Ignacio y la concejal Margot Miles, quienes acompañaron a los nuevos monitores en la finalización de la capacitación.

La formación fue organizada por la Escuela Municipal de Tiro con Arco, en conjunto con la Secretaría de Deportes Municipal, y contó con certificación oficial de la Secretaría de Deportes de Río Negro.

Durante septiembre, octubre y noviembre, los participantes desarrollaron instancias teóricas, prácticas y evaluaciones, incorporando conocimientos y herramientas para la enseñanza y el desarrollo de esta disciplina deportiva.

La convocatoria reunió a representantes de Catriel, Aguada Guzmán, Las Grutas, San Antonio Oeste y Sierra Colorada, consolidando un espacio de formación e intercambio que trascendió el ámbito local.

Desde la organización destacaron el trabajo de Noelia Valenzuela y Omar Iommi, responsables de llevar adelante la capacitación, y felicitaron a los egresados por completar el proceso formativo.

La iniciativa representa un nuevo paso para ampliar la formación deportiva en la provincia y fortalecer el crecimiento del tiro con arco en distintas localidades rionegrinas.