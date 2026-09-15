El sueño de Jesús María ya está en marcha para los jinetes rionegrinos

El Campeonato Rionegrino de Jineteadas ya puso en marcha el camino hacia Jesús María 2027. Las dos primeras fechas se desarrollaron en el campo de jineteada de Campo Grande, donde 85 jinetes comenzaron a sumar puntos con el objetivo de integrar la delegación que representará a Río Negro en el Festival Nacional de Doma y Folklore.

Con tres categorías en competencia, Campo Grande fue escenario de las primeras fechas del Campeonato Rionegrino de Jineteadas, que definirá a la delegación para Jesús María 2027.

La competencia reúne a jinetes de distintas localidades de la provincia en las categorías Bastos, Crina Limpia y Gurupa Surera. A lo largo de las 12 fechas previstas, cada presentación será una nueva oportunidad para sumar puntos y acercarse al sueño de llegar a Jesús María.

En esta primer doble fecha, Enzo Víctor Flores, de Cervantes, quedó al frente en Bastos con 9,25 puntos. Lo siguieron Matías Subiabre de General Roca con 8,10 y Gabriel Aguilar de Mallín Ahogado con 8,00 puntos.

En Crina Limpia, Pedro Benditti de Cipolletti, obtuvo el primer puesto de la tabla con 9,50 puntos, seguido por Martin Montiel, de Bariloche, con 8,50 y Juan Bocardi, de General Roca, con 7,50 cerrando la categoría.

En Gurupa Surera, Enzo Escudero de Cipolletti, lideró con 11 puntos; Walter Almendra, de Cervantes, quedó segundo con 10,35 y Ceferino Montecino, de Balsa Las Perlas, completó el podio con 8.95 puntos.

El campeonato continuará el próximo fin de semana en Coronel Belisle, donde se disputarán las fechas 3 y 4, los días 19 y 20 de septiembre. El recorrido seguirá luego por distintos puntos de Río Negro hasta completar las 12 jornadas que definirán a los representantes provinciales.

Los jinetes que logren acumular la mayor cantidad de puntos al finalizar el campeonato serán quienes conformen la delegación rionegrina que viajará a Jesús María 2027, llevando consigo el esfuerzo, la tradición y el sueño de representar a la provincia.