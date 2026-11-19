Daniela Cornejo Intendenta de Pilcaniyeu, reclamó la reparación de los tramos asfaltados, la finalización de las obras pendientes y la construcción del puente sobre el arroyo Nahuel Niyeu. Advirtió que el estado de la ruta representa un riesgo para quienes necesitan trasladarse entre la cordillera y la costa atlántica.

El deterioro de la Ruta Nacional 23 genera preocupación entre las localidades de la Región Sur. La intendenta de Pilcaniyeu, Daniela Cornejo, se sumó al reclamo de los jefes comunales para exigir una intervención sobre la calzada y advirtió sobre las dificultades que presenta actualmente uno de los principales corredores de conexión de Río Negro.

“Tenemos tramos que no se han finalizado y los sectores que ya tienen asfalto se están deteriorando de una manera muy acelerada. Hay sectores intransitables y es un peligro para todos”.

La jefa comunal explicó que el estado de la ruta afecta tanto a quienes llegan por turismo como a los vecinos que deben viajar por cuestiones de salud, trabajo o abastecimiento. En ese sentido, remarcó que se trata de una conexión fundamental para las comunidades de la región.

“Es la única ruta que nos lleva hacia el Valle, hacia el mar o hacia la cordillera. Es la vía que necesitamos para abastecernos de alimentos, acceder a servicios de salud y trasladarnos por distintos motivos. Todas las personas que transitan por tierra utilizan esta ruta”, sostuvo.