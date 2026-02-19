En el marco del ciclo de rurales ovinas de verano, Maquinchao será sede de la 16ª Exposición Ganadera de la Región Sur, que se desarrollará del 19 al 21 de febrero. Se trata de uno de los encuentros más destacados de la Patagonia por la cantidad de reproductores que salen a la venta y el movimiento productivo que genera en la región.

Durante tres jornadas, productores, cabañeros y familias volverán a encontrarse en un espacio donde la actividad ovina es protagonista. El jueves se realizará el ingreso y la admisión de los animales, mientras que el viernes tendrá lugar el acto protocolar y la jura, a cargo del jurado de la Asociación de Criadores de Merino. El sábado se concretará el tradicional remate, con 230 reproductores machos ya inscriptos.

Participan cabañas de Río Negro, Chubut y Neuquén, lo que consolida a esta exposición como una referencia patagónica. La calidad genética presentada y la cantidad de animales comercializados en cada edición la posicionan como una instancia clave para el fortalecimiento de la actividad.

En este contexto, el Gobierno de Río Negro, a través del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, pone a disposición herramientas de financiamiento para facilitar la compra de reproductores durante el remate.

Por un lado, se ofrece una línea de hasta $1.400.000 destinada a agricultura familiar y pequeños productores, para la adquisición de uno a cinco carneros. Además, habrá una línea individual de hasta $3.000.000 para productores medianos y otra de hasta $10.000.000 dirigida a cooperativas, sociedades rurales u organizaciones formalmente constituidas que compren reproductores para sus asociados.

Como cada verano, este encuentro impulsa la mejora genética, dinamiza la comercialización y consolida una actividad central para el desarrollo de la Región Sur, a la vez que nuclea tradiciones culturales y afianza los vínculos del sector en cada localidad.