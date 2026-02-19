Antes de volver a clases, chequeos y vacunación al día

Con el inicio del ciclo lectivo, el Ministerio de Salud de Río Negro recuerda la importancia de tener el calendario de vacunación al día y realizar los controles pediátricos, odontológicos y oftalmológicos para garantizar un regreso a clases saludable de niños y niñas.

Tener el carnet de vacunación al día es fundamental para evitar enfermedades inmunoprevenibles y asegurar la protección comunitaria. Esta recomendación se extiende al resto de la comunidad educativa, padres, docentes y no docentes que compartirán espacios con los más pequeños.

Cabe recordar que las vacunas del Calendario Nacional son gratuitas y obligatorias, y se aplican en Centros de Salud y hospitales públicos.

De acuerdo a la edad corresponden diferentes vacunas.

A los 5 años se deben aplicar:

– IPV (poliomielitis)

– Triple Viral (sarampión, rubéola y paperas)

– Triple Bacteriana Celular (difteria, tétanos y tos convulsa)

– Varicela

A los 11 años (nacidos a partir de 2014):

– VPH (1 dosis)

– Meningococo (1 dosis)

– Triple Viral Acelular

– Además, se deben verificar y completar los esquemas de: Hepatitis B, y de Triple Viral si no se hicieron antes.

En este sentido, además de las vacunas obligatorias, se recomienda realizar a todos los alumnos de los tres niveles Inicial, Primario y Secundario, al menos, un control anual para poder valorar integralmente el estado de salud personal y de su entorno, aunque no exista una problemática puntual.

Es importante prestar atención si el niño o niña presenta dificultades en su lenguaje y comunicación, si con frecuencia pide que se le repita o pregunta con frecuencia “¿qué?”, o si utiliza los artefactos electrónicos a un volumen muy alto. En estos casos, es conveniente consultar al profesional durante el control de salud para que evalúe si existe algún problema auditivo.

Además, se recomienda realizar una consulta odontológica al menos una vez al año y promover en ellos el hábito del cepillado de dientes para evitar caries y otras enfermedades estomatológicas.

Es importante realizar un control de la visión al inicio de la vida escolar (Jardín de Infantes o 1° grado). Esto permitirá evaluar la capacidad visual y así evitar dificultades que puedan entorpecer el desempeño escolar y social.

Finalmente, pero no menos importante, revisar la cabeza de niños y niñas para prevenir la pediculosis. Es preferible utilizar el pelo atado, recogido o corto, pasando el peine fino y verificando con frecuencia que no existan evidencias de piojos.