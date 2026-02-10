Río Negro inicia el ciclo de exposiciones rurales ovinas de verano 2026

Las rurales ovinas de verano vuelven a reunir a productores, cabañeros y familias en distintos puntos del territorio, como espacios de encuentro para la ganadería, la producción y las tradiciones que forman parte de la identidad rionegrina.

El primer encuentro será en San Carlos de Bariloche, del viernes 13 al domingo 15 de febrero, con una nueva edición de la Expo Rural. A lo largo de los tres días se desarrollarán actividades ecuestres, juras y remates ganaderos, junto con propuestas gastronómicas, música en vivo y un paseo de compras, en una agenda que integra distintas propuestas.

Luego será el turno de Maquinchao, del jueves 19 al sábado 21 de febrero, con la realización de la 16ª Exposición Ganadera de la Región Sur, organizada por la Sociedad Rural local. La muestra incluirá el ingreso y admisión de animales, juras y el tradicional remate, consolidándose como un espacio clave para la actividad ganadera.

Desde el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo se acompaña este ciclo con herramientas de financiamiento. En ese marco, se encuentra disponible un crédito de hasta $10.000.000 para la compra de reproductores ovinos en ferias y muestras, orientado a acompañar a productores ovinos rionegrinos y fortalecer la calidad genética de las majadas.

En ese marco, como ocurre cada año, estos encuentros se sostienen como ámbitos que no solo abordan las cuestiones productivas del sector, sino que también nuclean tradiciones culturales y fortalecen los vínculos del sector en cada localidad.

Las rurales de verano integran un ciclo que pone en valor el trabajo de productores y cabañas, promueve el intercambio comercial y técnico, y se consolida como un espacio de encuentro para toda la comunidad, donde cada localidad aporta su impronta.