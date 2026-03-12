Se viene la 9° feria de reproductores ovinos y caprinos en Comallo

Una nueva edición de la feria de reproductores ovinos y caprinos se realizará en Comallo, consolidándose como un espacio de encuentro para productores e instituciones vinculadas al sector y fortaleciendo la actividad ovina en la región.

En este marco, el viernes 20 y sábado 21 de marzo se realizará una nueva edición de la feria en el predio de la Sociedad Rural de Comallo. La propuesta incluirá el ingreso de animales, el acto protocolar, almuerzo, venta de reproductores y distintas actividades pensadas para productores y vecinos de la región.

Durante el viernes 20 está previsto el ingreso de animales desde las 14 hs, mientras que el sábado 21 la jornada comenzará a las 10 hs con el acto protocolar. Luego se realizará el almuerzo y, a partir de las 15 hs, tendrá lugar la venta de reproductores, uno de los momentos centrales del encuentro. La programación cerrará a las 18 hs con la salida de animales.

En este marco, el Subsecretario de Ganadería Ovina y Caprina, Diversificación y Arraigo, Juan Carlos Escobar, expresó: “Desde el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo es importante acompañar esta iniciativa de la Sociedad Rural de Comallo. Generar una feria más de reproductores en un escenario complejo por las bajas precipitaciones es formidable, y debemos acompañar estos eventos con financiamiento y organización para que sean jornadas de encuentro de los productores.”

Por otra parte, el Gobierno de Río Negro, a través del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, pondrá a disposición líneas de financiamiento destinadas a productores ganaderos ovinos con establecimiento en la provincia que deseen adquirir reproductores en ferias y exposiciones ganaderas.

En este sentido, se encuentran disponibles tres líneas de crédito: la línea individual, que permite acceder hasta $3.000.000, la línea de agricultura familiar, con montos de hasta $1.400.000, y la línea para organizaciones, que contempla financiamiento de hasta $10.000.000. Los créditos cuentan con cuota única y una tasa de interés del 15% anual.

De esta manera, la Feria de Reproductores de Comallo vuelve a consolidarse como un punto de encuentro clave para el sector ovino, donde la producción, el intercambio y el acompañamiento a productores se combinan para seguir fortaleciendo la ganadería rionegrina.