Maquinchao: Semana llena de historias y creatividad

La Biblioteca Popular Raúl Entraigas de Maquinchao recibió a estudiantes de 4°, 5°, 6° y 7° grado de la Escuela Primaria N°363 en el marco de una jornada especial por el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, que se conmemora cada 23 de abril.

Durante la mañana, niños y niñas participaron de diversas actividades, entre ellas la confección de un libro personal, una propuesta impulsada por el equipo de la biblioteca que promovió la creatividad y el vínculo con la lectura.

Además, la jornada contó con la destacada visita del autor Carlos Chico y de la escritora y periodista Norma Etcheverry, quien arribó desde La Plata para compartir este encuentro con la comunidad.

Desde la organización destacaron la importancia de generar estos espacios que fomentan el interés por la lectura y la expresión escrita. En ese sentido, se felicitó a docentes y bibliotecarias por el compromiso y el trabajo realizado.

La actividad contó con el acompañamiento de la secretaria de Cultura y Turismo, Srta. Jaqueline Busnadiego.