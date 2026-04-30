Ramos Mexía avanza con el recambio total a luminarias LED

El municipio de Ramos Mexía comenzó con los trabajos de recambio de luminarias, con el objetivo de modernizar el sistema de alumbrado público mediante tecnología LED.

Las tareas están a cargo de la empresa Generar Energía, que llevará adelante la renovación en distintos sectores hasta alcanzar la totalidad del pueblo.

El intendente Nelson Quinteros destacó la importancia de esta obra: “Estaremos llegando a todo el pueblo con luminarias LED, logrando una comunidad iluminada con tecnología moderna”.

Este recambio permitirá mejorar la calidad de iluminación, optimizar el consumo energético y brindar mayor seguridad a vecinos y vecinas, consolidando un avance significativo en infraestructura urbana.