Ramos Mexía avanza con el recambio total a luminarias LED

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El municipio de Ramos Mexía comenzó con los trabajos de recambio de luminarias, con el objetivo de modernizar el sistema de alumbrado público mediante tecnología LED.

Las tareas están a cargo de la empresa Generar Energía, que llevará adelante la renovación en distintos sectores hasta alcanzar la totalidad del pueblo.

El intendente Nelson Quinteros destacó la importancia de esta obra: “Estaremos llegando a todo el pueblo con luminarias LED, logrando una comunidad iluminada con tecnología moderna”.

Este recambio permitirá mejorar la calidad de iluminación, optimizar el consumo energético y brindar mayor seguridad a vecinos y vecinas, consolidando un avance significativo en infraestructura urbana.

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