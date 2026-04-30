Ñorquinco: el 5 y 6 se realizará una “Capacitación Prolana”

La Municipalidad de Ñorquinco, en conjunto con el Mercado Artesanal de la Provincia de Río Negro, invita a la comunidad a participar de la jornada de “Capacitación Prolana”, una propuesta teórico-práctica orientada al trabajo de la lana.

La actividad abordará los distintos procesos productivos, así como también las oportunidades para su desarrollo y comercialización a nivel local, con el objetivo de fortalecer saberes y promover la producción regional.

La capacitación se llevará a cabo los días 5 y 6 de mayo, en el horario de 8:30 a 18:00 horas, en ambas jornadas.

Durante el encuentro se trabajarán los siguientes ejes:

Clasificación y acondicionamiento de la lana

Hilado artesanal e industrial

Teñido natural

Terminaciones y elaboración de productos

Estrategias de comercialización

Desde la organización destacaron la importancia de este tipo de iniciativas que buscan potenciar el desarrollo productivo local y brindar herramientas a quienes trabajan con este recurso.