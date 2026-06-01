Maquinchao: Proyecto “Recorriendo nuevos mundos, educamos hacia el futuro”

La iniciativa promueve el acercamiento a la lectura, la imaginación y el aprendizaje desde la primera infancia.

La Biblioteca Popular de Maquinchao puso en marcha el proyecto “Recorriendo nuevos mundos, educamos hacia el futuro”, una propuesta que busca fortalecer el vínculo de niños y niñas con la lectura y la creatividad desde los primeros años de vida.

En el marco de esta articulación institucional, la biblioteca recibió con entusiasmo a los pequeños del Jardín Maternal N.º 23 “Piuke Ayihue” y del Jardín de Infantes N.º 74, quienes participaron de las primeras actividades previstas dentro de la iniciativa.

El proyecto contempla una serie de encuentros destinados a compartir cuentos, juegos y experiencias educativas que estimulen la imaginación, la curiosidad y el aprendizaje, generando espacios de encuentro entre las instituciones y la comunidad.

Desde la organización destacaron la importancia de fomentar el hábito de la lectura desde edades tempranas, promoviendo herramientas que acompañen el desarrollo integral de las infancias.

A través de estas actividades, la Biblioteca Popular continúa consolidándose como un espacio de formación, inclusión y construcción colectiva, invitando a niños y niñas a descubrir nuevos mundos a través de los libros y la imaginación.