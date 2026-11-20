Maquinchao será escenario este sábado 21 y domingo 22 de noviembre de las 9.ª y 10.ª fechas del Campeonato Rionegrino de Jineteada, competencia que forma parte del camino rumbo a Jesús María 2027.

En el marco de este encuentro, el sábado por la noche se realizará una propuesta musical en el Gimnasio Municipal “Lino Galíndez”, con la presentación de distintos artistas para compartir una jornada de música y tradición.

La grilla comenzará a las 23 con la actuación del Dúo Sendero. A la medianoche será el turno de Sele Vera y Los Pampas, mientras que a las 2 de la madrugada se presentará Herencia Chamamecera.

El valor de la entrada será de 10.000 pesos. Desde la organización informaron que los espectáculos comenzarán puntualmente en los horarios establecidos.

De esta manera, Maquinchao se prepara para recibir un fin de semana que combinará jineteada, música y tradiciones populares.