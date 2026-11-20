Ante la confirmación de un caso positivo de Hantavirus en San Carlos de Bariloche, el Ministerio de Salud de Río Negro recuerda las principales medidas de prevención. Es fundamental tener en cuenta estás recomendaciones, tanto en espacios rurales abiertos como en ambientes cerrados, ante la posible presencia de roedores.

El Hantavirus es una enfermedad viral aguda grave. El principal transmisor es el ratón colilargo, que elimina el virus a través de la saliva, orina y heces. Las personas pueden contagiarse al inhalar partículas contaminadas, al tener contacto directo con roedores o sus excreciones. En la Patagonia, además, existe una variante que puede transmitirse de persona a persona.

Los síntomas frecuentes son fiebre, dolor muscular, cefalea, náuseas, vómitos y dolor abdominal. Ante cualquier síntoma o contacto sospechoso, es clave acudir al centro de salud más cercano.

¿Qué hacer si encontrás un roedor muerto?

Rociarlo con agua y lavandina al 10%

Esperar 30 minutos y manipularlo con guantes o bolsas como protección

Colocarlo en doble bolsa y desecharlo en un pozo profundo o incinerarlo de forma segura

En actividades al aire libre

Circular por senderos habilitados, de día y con calzado cerrado

Recolectar leña solo en zonas abiertas y durante el día

Si consumís agua de fuentes naturales, agregar una gota de lavandina por litro

Evitar el ingreso a construcciones abandonadas

Si vas a ingresar a lugares cerrados por mucho tiempo

Usar barbijo con filtro 95 o 99 y protección ocular

Ventilar durante al menos 60 minutos antes de ingresar

Rociar superficies con lavandina al 10% y dejar actuar 30 minutos

Luego limpiar y ordenar el espacio

En tu casa