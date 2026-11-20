El Gobierno de Río Negro abonará este viernes 20 una nueva cuota de la reparación histórica por zona desfavorable. Alcanzará a 1583 personas y demandará una inversión provincial de $608 millones,

El pago de noviembre forma parte del compromiso asumido por la Provincia para dar respuesta a una demanda histórica del sector.

En esta ocasión se realizará en un sólo día, y se abonará en su totalidad el 20 de noviembre. Alcanzará a policías retirados y pensionados hasta los 65 años, ya que las personas mayores a esta edad ya percibieron la totalidad del beneficio.

De esta manera, el Gobernador Alberto Weretilneck continúa cumpliendo con el compromiso asumido, y brindando previsibilidad a los trabajadores retirados y sus familias, al tiempo que reconoce a quienes dedicaron su vida al servicio y al cuidado de los rionegrinos.