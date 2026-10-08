Pilcaniyeu incorpora equipamiento para el seguimiento de las condiciones hídricas

A partir de gestiones realizadas por la intendenta Daniela Cornejo ante el Departamento Provincial de Aguas, el Municipio sumó un pluviómetro, elementos de registro y 400 metros de manguera.

La Municipalidad de Pilcaniyeu incorporó nuevo equipamiento destinado a fortalecer las tareas de registro y seguimiento de las condiciones hídricas de la localidad.

La adquisición se concretó a partir de gestiones realizadas por la intendenta Daniela Cornejo ante el Departamento Provincial de Aguas (DPA) de Río Negro.

Entre los elementos incorporados se encuentra un pluviómetro con su correspondiente planilla de registro, que permitirá llevar adelante el seguimiento de las precipitaciones, además de 400 metros de manguera de una pulgada, destinados a acompañar las tareas vinculadas al recurso hídrico.

Desde el Municipio destacaron la importancia de contar con herramientas que permitan fortalecer el registro de información local y acompañar las acciones relacionadas con las condiciones hídricas de Pilcaniyeu.

Finalmente, la Municipalidad agradeció al DPA de Río Negro por el acompañamiento y la predisposición para concretar esta gestión.