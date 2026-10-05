La K’onga y Lazaro Caballero entre los artistas de la 30° Fiesta Provincial del Cordero

La tradicional celebración se realizará los días 5 y 6 de diciembre, con almuerzo popular, espectáculos musicales, desafío de tropilleros y actividades protocolares. La programación culminará el 7 de diciembre con el acto oficial y desfile.

La intendenta Marta Ignacio confirmo los artistas Nacionales que se estarán presentando en esta nueva edicion de la fiesta del Cordero y que finalizara con el acto popular el lunes 7 de diciembre.

Sierra Colorada se prepara para vivir una edición especial de su tradicional Fiesta Provincial del Cordero, que este año llegará a su 30° edición y se desarrollará durante los días 5 y 6 de diciembre, con una agenda que reunirá gastronomía, música, destrezas criollas y tradición.

Sábado 5 de diciembre

La celebración comenzará con el tradicional almuerzo popular con corderos patagónicos, uno de los momentos centrales de la fiesta y una propuesta que pone en valor la producción ovina y la identidad gastronómica de la Región Sur.

La jornada contará además con una importante propuesta musical, con las presentaciones de:

Lázaro Caballero

La Savia

Los Quilla Huasi

Domingo 6: desafío de tropilleros y música

El domingo tendrá como protagonista al tradicional Gran Desafío de Tropilleros, una propuesta vinculada a las destrezas criollas que forma parte de la identidad de la celebración.

Por la noche continuará la fiesta con una grilla musical que tendrá como protagonistas a:

El Ceibo

La Konga

La Kuppe

Lunes 7: acto protocolar y desfile

Las actividades culminarán el 7 de diciembre con el tradicional acto protocolar y desfile, poniendo el cierre institucional a una nueva edición de una de las celebraciones más importantes del calendario de Sierra Colorada.

Con 30 ediciones, la Fiesta Provincial del Cordero vuelve a convocar a vecinos y visitantes para celebrar la producción, las tradiciones y la identidad de Sierra Colorada y de toda la Región Sur.