Maquinchao mostró el trabajo y el talento de sus Talleres Municipales

La comunidad disfrutó de una jornada donde se compartieron las producciones y aprendizajes desarrollados durante la primera mitad del año.

El pasado miércoles, el SUM del Gimnasio Municipal de Maquinchao fue escenario de una jornada especial en la que se presentaron los distintos Talleres Municipales, mostrando a la comunidad parte del trabajo realizado y los aprendizajes alcanzados durante la primera mitad del año.

La propuesta reunió a niños, niñas, adolescentes y adultos que participan de diferentes espacios culturales y recreativos, quienes compartieron sus producciones y demostraron el compromiso y la dedicación que ponen en cada actividad.

Durante la jornada participaron:

🧶 Taller de Telar

🎵 Taller de Música

🎨 Taller de Pintura

💃 Taller de Danza y Expresión Corporal

🪕 Folklore – Semillero Folk

🎺 Vientos del Sur

👵 Grupo de Adultos Mayores

El encuentro permitió poner en valor el trabajo de los talleristas y de cada uno de los participantes, generando además un espacio de encuentro y celebración para toda la comunidad.

Desde el Municipio felicitaron a cada tallerista, niño, niña, adolescente y adulto que formó parte de la jornada, destacando el compromiso, la dedicación y el entusiasmo demostrado durante estos primeros meses de actividades.

Los Talleres Municipales continúan así consolidándose como espacios de aprendizaje, expresión, integración y encuentro comunitario, donde vecinos de distintas edades pueden desarrollar sus capacidades y compartir sus conocimientos.