El Matadero continúa generando nuevas oportunidades para productores de Jacobacci

El intendente José Mellado recibió a representantes de Pampa Compañía de Carnes para analizar el desarrollo de la actividad ganadera y las alternativas de comercialización para productores de la región.

El intendente de Jacobacci, José Mellado, mantuvo un encuentro con representantes de Pampa Compañía de Carnes, encabezados por su director general, Sergio Hernández, para analizar el presente y las perspectivas de la actividad ganadera en la Región Sur.

Durante la reunión se abordaron distintos aspectos vinculados al desarrollo de la producción y se confirmó que, de cara a la próxima zafra, Pampa Compañía de Carnes trabajará junto a la Cooperativa JJ Gómez, concesionaria del Matadero Municipal, en la realización de faena bajo modalidad halal.

La incorporación de esta alternativa representa una nueva posibilidad para fortalecer la actividad del establecimiento y ampliar las opciones vinculadas a la comercialización de la producción ganadera.

En el encuentro también se puso en valor la importancia de que los productores locales y de la región puedan acceder al Matadero Municipal, contando con un espacio para la faena y con nuevas alternativas para comercializar sus animales y agregar valor a su producción.

Desde el Municipio destacaron el impacto que tiene la actividad del matadero en la economía local y el potencial de continuar generando vínculos con empresas y actores del sector para fortalecer la cadena ganadera.

El trabajo conjunto entre el Municipio, la concesionaria del establecimiento y empresas vinculadas a la actividad busca consolidar al Matadero Municipal de Jacobacci como una herramienta para el desarrollo productivo y la generación de actividad económica en la localidad y la Región Sur.