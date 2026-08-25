Más de 700 niños y niñas disfrutaron de una gran jornada por el Día del Niño en Jacobacci

El Gimnasio Municipal fue escenario de una multitudinaria celebración organizada por el Municipio de Ingeniero Jacobacci junto a la empresa TRANSCONT, con juegos, deporte, regalos y el sorteo de 23 bicicletas.

Una verdadera fiesta familiar se vivió en Ingeniero Jacobacci, donde más de 700 niños y niñas participaron de una jornada especial por el Día del Niño, organizada por el Municipio junto a la empresa TRANSCONT.

El Gimnasio Municipal se convirtió en el centro de una tarde llena de propuestas para disfrutar en familia. Los chicos pudieron participar de juegos, actividades deportivas, pintura, inflables y diferentes espacios recreativos preparados especialmente para la celebración.

También hubo chocolate, torta y numerosas sorpresas que acompañaron una jornada pensada para que cada niño y niña pudiera disfrutar de un momento especial.

Uno de los momentos más esperados fue el sorteo de 23 bicicletas, además de la entrega de regalos para todos los niños y niñas que participaron del festejo.

La celebración fue posible gracias al acompañamiento de comercios, empresas, instituciones, escuelas deportivas, talleres culturales, adultos mayores, la Comisión de Reinas y distintas áreas municipales, que se sumaron a la propuesta y colaboraron para hacer realidad la jornada.

Desde la organización destacaron y agradecieron a todas las personas e instituciones que aportaron su tiempo, recursos y trabajo para llevar adelante el festejo.

La jornada dejó una postal de encuentro y alegría para las familias jacobaccinas, que compartieron una tarde diferente y celebraron juntos el Día del Niño, con los más chicos como grandes protagonistas.