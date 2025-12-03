Jacobacci: Gran cierre de los talleres Capacitarte

El Gimnasio Municipal fue escenario de una jornada multitudinaria que acompañó el cierre de los cursos de formación del programa Capacitarte, donde emprendedores locales enseñaron habilidades y exhibieron producciones elaboradas.

Familias de toda la localidad estuvieron presentes en una jornada que llevó adelante la provincia a través del Ministerio de Desarrollo Humano, Deporte y Cultura y Municipio, donde niños, jóvenes y adultos fueron protagonistas dando vida a cada uno de los talleres del Programa que promovió casi mil cursos en todo el territorio rionegrino.

Considerada una política pública social e inclusiva, se caracteriza por brindar espacios gratuitos e intensivos de formación, potenciando los conocimientos y el desarrollo personal de cada participante y ofrecer oportunidades con salida en el ámbito laboral.

Según los últimos datos, en toda la provincia existen en ejecución 975 talleres, de los cuales 442 están enfocados a oficios y 553 a recreación, cultura y deporte. En Jacobacci, se llevaron adelante durante este año 5 talleres laborales: costura, tecnología, repostería, peinados y dibujo y animación y 4 talleres recreativos: manualidades, guitarra, cocina para niños y alfabetización.

El acto de egreso, contó con la participación del Ministro de Desarrollo Humano, Deporte y Cultura, Juan Pablo Muena, el Intendente José Mellado, el Legislador Norberto Moreno y el presidente del Ente de la Región Sur, Daniel Ibáñez, quienes fueron los encargados de entregar los certificados de finalización de curso.

“Que lindo poder ver a cada uno de los capacitadores con sus alumnos, poder desarrollar todos estos contenidos no solamente para tener una salida laboral sino muchas veces para desenvolverse en sus casas, estamos muy felices”, señaló Muena.

“Es una iniciativa que lleva en conjunto el Gobierno de Río Negro con todos los intendentes, con referentes culturales, deportivos y con muchos capacitadores. Es muy importante destacar que esto nos permite llegar a los barrios, de otra manera seria muy difícil, y algo no menor que es totalmente gratis, una política definida por el Gobernador Alberto Weretilneck, y que ya estamos planificando continuar en el 2026”, agregó el Ministro.

Por su parte, el jefe comunal afirmó que “fue una jornada muy positiva, disfrutamos, de cada una de las producciones que se presentaron, mucho compromiso, mucha responsabilidad, un agradecimiento enorme al Gobierno de la provincia por darnos la oportunidad a todos los jacobaccinos de llevar esta propuesta para que muchos puedan aprender y emprender”.