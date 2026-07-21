Maquinchao cerró con éxito la Colonia de Invierno 2026

La Municipalidad de Maquinchao, a través de la Secretaría de Cultura y Turismo, llevó adelante el cierre de la Colonia de Invierno 2026, con una jornada recreativa que reunió a niños, familias y autoridades en el Centro Cultural Kuky Cayunao.

La propuesta, desarrollada bajo la temática de la Selección Argentina y en un clima plenamente mundialista, ofreció un cierre cargado de juegos, actividades recreativas y momentos de alegría, permitiendo a los más pequeños disfrutar de una experiencia inolvidable durante el receso invernal.

Desde la Secretaría de Cultura y Turismo, encabezada por Jaqueline Busnadiego, agradecieron especialmente a las familias por la confianza depositada y por acompañar las distintas actividades organizadas a lo largo de la semana.

Asimismo, destacaron el compromiso del equipo de estudiantes del Profesorado de Nivel Inicial del Instituto Técnico Superior de Los Menucos, integrado por Rocío Calvo, Adriana Tapia y Yanet Chico, quienes colaboraron activamente en el desarrollo de la colonia.

El reconocimiento también se hizo extensivo a los integrantes de la Secretaría, Emilia Verbeke y Leonel Contreras, y a Dahiana Castillo, por su dedicación y acompañamiento durante toda la propuesta.

La jornada de cierre contó con la presencia de la intendenta Silvana Pérez y del secretario de Gobierno y Desarrollo Humano, Alejandro Abraham, quienes acompañaron las actividades y compartieron el cierre junto a los niños y sus familias.

Con este exitoso cierre, la Colonia de Invierno volvió a consolidarse como un espacio de recreación, integración y aprendizaje para las infancias de Maquinchao, promoviendo el encuentro comunitario y el disfrute durante las vacaciones de invierno.