Jacobacci ofrecerá prácticas gratuitas de electricidad

La Municipalidad de Ingeniero Jacobacci, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y el Programa CapacitArte, puso en marcha una iniciativa que permitirá a vecinos y vecinas acceder de manera gratuita a trabajos básicos de electricidad en sus hogares, realizados por alumnos del Taller Municipal de Electricidad.

La propuesta busca que los estudiantes puedan fortalecer su formación mediante prácticas en situaciones reales, aplicando los conocimientos adquiridos durante la capacitación, al tiempo que brindan un servicio de utilidad para la comunidad.

Desde el Municipio destacaron que esta modalidad de aprendizaje favorece el desarrollo de habilidades técnicas y la experiencia práctica de los futuros electricistas, además de generar un beneficio directo para las familias que requieran este tipo de tareas.

Las personas interesadas en solicitar el servicio pueden acercarse a la Secretaría de Desarrollo Humano, ubicada en la intersección de Los Evangélicos y Villegas, de lunes a viernes en el horario de 8:30 a 13:30.

Con esta iniciativa, el Programa CapacitArte continúa promoviendo la formación en oficios y el aprendizaje práctico, fortaleciendo la capacitación laboral y el vínculo entre los estudiantes y la comunidad.