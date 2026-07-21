Tren Patagónico suspendió los servicios del 24 y 26 de julio tras el incidente

Tren Patagónico S.A. informó la suspensión de dos servicios programados para esta semana como consecuencia del incidente registrado el pasado 17 de julio, cuando una formación se vio afectada por la presencia de ganado suelto sobre las vías.

Según comunicó la empresa, la medida responde a la necesidad de realizar tareas de recuperación de la infraestructura ferroviaria y de restablecimiento de la formación involucrada, con el objetivo de garantizar las condiciones de seguridad para los pasajeros.

Los servicios suspendidos son:

Viernes 24 de julio: Viedma → San Carlos de Bariloche.

Viedma → San Carlos de Bariloche. Domingo 26 de julio: San Carlos de Bariloche → Viedma.

Desde la empresa indicaron que las devoluciones de los pasajes correspondientes a estos servicios comenzarán a gestionarse a partir del miércoles y jueves, según corresponda, y deberán realizarse en el mismo punto de venta donde fueron adquiridos.

Tren Patagónico lamentó los inconvenientes ocasionados a los usuarios y agradeció la comprensión de los pasajeros, al tiempo que aseguró que continuará informando las novedades relacionadas con la normalización de los servicios a través de sus canales oficiales.

La suspensión se enmarca en las acciones preventivas y de seguridad que la empresa lleva adelante tras el incidente ocurrido en el trayecto ferroviario, priorizando la seguridad operativa antes de retomar la circulación habitual.