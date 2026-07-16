Pilcaniyeu dio inicio a la Colonia de Invierno 2026

La Municipalidad de Pilcaniyeu puso en marcha una nueva edición de la Colonia de Invierno 2026, una propuesta recreativa destinada a niños, niñas y adolescentes de la localidad para disfrutar de las vacaciones con actividades deportivas, juegos y espacios de encuentro.

La primera jornada estuvo destinada al grupo de 6 a 13 años, que desarrolla sus actividades los días lunes, miércoles y viernes. En el inicio de la colonia participaron 43 niños y niñas, quienes compartieron una tarde de juegos, propuestas recreativas y una merienda.

La Colonia de Invierno continuará durante las próximas semanas con el siguiente cronograma:

3, 4 y 5 años: martes y jueves, de 11:00 a 13:00 .

martes y jueves, de . 6 a 13 años: lunes, miércoles y viernes, de 14:00 a 16:30 .

lunes, miércoles y viernes, de . 14 a 17 años: martes y jueves, de 14:00 a 16:00.

Desde el Municipio destacaron la importancia de generar espacios de recreación durante el receso invernal y agradecieron a las familias por acompañar la propuesta y confiar, una vez más, en estas iniciativas pensadas para promover el encuentro, la integración y el disfrute de las infancias y juventudes de la comunidad.