Río Negro aclara dudas sobre el nuevo DNI

Ante la información que circula en distintos medios y redes sociales sobre la implementación de un “nuevo DNI” a nivel nacional, el Ministerio de Gobierno de Río Negro aclara a la comunidad algunos puntos clave para llevar tranquilidad y evitar confusiones.

– Los DNI y pasaportes vigentes siguen siendo válidos

Los documentos actualmente en circulación no pierden vigencia por la sola aparición de un nuevo formato de DNI.

Quienes tengan su DNI en buen estado y dentro del período de validez no deben renovarlo de manera obligatoria.

– El nuevo DNI es un cambio de formato, no una obligación general

El Gobierno nacional, a través del RENAPER, comenzó a implementar progresivamente un nuevo formato de DNI con mejoras tecnológicas y de seguridad.

Esto no implica que toda la población deba cambiar su documento de manera inmediata. Ambos formatos convivirán.

– ¿Quiénes sí deben renovar su DNI?

Deben realizar el trámite de actualización únicamente las personas que se encuentren en las situaciones habituales previstas por la normativa vigente:

• Actualización de DNI de niños y niñas (entre 5 y 8 años).

• Actualización obligatoria a los 14 años.

• Personas cuyo DNI esté vencido (tienen validez por 15 años).

• En casos de pérdida, robo, deterioro o cambios de datos personales.

– No hay plazos masivos ni fechas límite para toda la población

No existe, al día de la fecha, ninguna disposición que obligue a renovar el DNI a toda la ciudadanía de manera general ni dentro de un plazo determinado.

Cualquier eventual cambio de alcance nacional será debidamente informado por los canales oficiales.

Atención en Río Negro

En Río Negro los trámites de DNI continúan realizándose con normalidad en los registros civiles y puntos habilitados, bajo los procedimientos habituales.

Desde el Ministerio de Gobierno y Comunidad se seguirá informando de manera clara y oportuna ante cualquier novedad que impacte en la ciudadanía.