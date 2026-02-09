Villa Llanquín despertará los sentidos con un nuevo Festival de la Lavanda

Durante dos fines de semana, Villa Llanquín será protagonista de una nueva edición del Festival de Cosecha de la Lavanda, una experiencia única que promete despertar los sentidos a través de distintas propuestas sensoriales, educativas y recreativas para toda la familia.

La celebración, que se llevará a cabo los fines de semana del 14 y 15 y 21 y 22 de febrero, está pensada para descubrir el universo de la lavanda y su producción agroecológica mediante diferentes actividades que van desde visitas guiadas por el parque, hasta la cosecha y destilación de las flores para conocer cómo se obtiene el aceite esencial.

Se trata de un evento de fuerte espíritu emprendedor y con arraigo local que se convierte una oportunidad única para disfrutar la tranquilidad incomparable de Villa Llanquín y relajarse en un entorno natural privilegiado en pleno corazón de la increíble Patagonia rionegrina.

Cabe destacar que el festival se completa con una feria de productos artesanales y gourmet que incluye cosmética natural, aromaterapia, alimentos y objetos elaborados a partir de la lavanda, mientras que aquellos que deseen podrán deleitarse con alguna de las exquisitas preparaciones de la Casa de Té del lugar.

Los interesados en participar de esta propuesta podrán encontrar más información en www.lavandasdellimay.com.