Mabel Yahuar: “Soria eligió obedecer a Buenos Aires antes que defender a Roca”

La candidata a senadora nacional por Juntos Defendemos Río Negro, Mabel Yahuar, encabezó en General Roca un encuentro con vecinos, instituciones y referentes locales, donde llamó a “defender la presencia rionegrina en el Congreso” frente al abandono del Gobierno Nacional y el desinterés de los partidos nacionales. Cuestionó al diputado kirchnerista Martín Soria, al afirmar que “cuando tuvo que definir su voto para traer obras a la provincia, prefirió obedecer a Cristina y a Kicillof antes que defender a su gente”.

“Hace años que el Gobierno Nacional le da la espalda al interior: este y los anteriores. Prometieron rutas, escuelas y hospitales, pero lo único que llegó fue abandono. No conocen el país real, no saben lo que significa producir y vivir en Río Negro”, sostuvo Yahuar, acompañada por los legisladores Fabian Zgaib y Natalia Reynoso.

La intendenta de Los Menucos y candidata al Senado remarcó que “cuando Soria tuvo que elegir si las obras energéticas venían a Río Negro y generaban trabajo acá, o si se iban a Buenos Aires, eligió obedecer a Cristina y Kicillof. Roca necesita representantes que defiendan a Roca, no a los porteños”.

Yahuar destacó además la gestión y el acompañamiento del gobernador Alberto Weretilneck: “El Estado Provincial está donde la Nación desaparece. Gracias a la gestión de Weretilneck, las obras avanzan, los municipios tienen respuestas y los trabajadores estabilidad y dignidad”.

Antes de llegar a General Roca, la candidata visitó El Cuy, donde se reunió con pobladores y productores locales. Allí subrayó que “cada vez que Nación se retira, la Provincia sostiene la salud, la educación y la obra pública. Defender Río Negro no es gritar más fuerte en Buenos Aires, es hacer y cumplir acá, en nuestra tierra”.

Finalmente, Yahuar convocó a acompañar la lista verde el 26 de octubre: “Juntos Defendemos Río Negro es la única fuerza que no se arrodilla ante nadie. Vamos a llevar al Congreso la voz del interior, la voz de quienes producimos, trabajamos y vivimos en esta provincia. La defensa nace acá, en cada pueblo y en cada rionegrino que no baja los brazos”.