Rivero aseguró que no será obsecuente con el gobierno nacional

El candidato a Senador por Primero Río Negro, Ariel Rivero, pasó por la Region Sur y dialogó sobre el último tramo de la campaña. Reconoció que la campaña fue ardua y señaló que no será obsecuente con el gobierno nacional. Reconoció que hay que cambiar algunas cosas y consideró que el presidente, Javier Milei, debería retomar su agenda inicial.

Ariel Rivero, candidato a senador de Primero Río Negro, expresó en diálogo con Linea Sur Noticias, que vive estos últimos días de campaña “con la tranquilidad que tienen que tener los que quieren representar a la gente”.

Reconoció que la campaña fue ardua dado que el escenario hacia la política está lesionado, por lo que “hay que hacer un gran esfuerzo y tratar de establecer propuestas”.



Manifestó que no será obsecuente con el gobierno nacional y considera que hay que cambiar algunas cosas y jerarquizar la política. “Hago política por convicción”, enfatizó.



Señaló que el Congreso que viene se tocarán temas importantes relativos al Código Penal, Coparticipación, cuestión tributaria y ampliación de la edad jubilatoria.



Respecto a cómo ve la gente a la política señaló que “nos recibe bien” y destacó que “hay que tener coraje y convicción para hacer política”. Aseguró que están convencidos que harán una buena elección e irán al congreso a discutir los temas con jerarquía y no “a hacer papelones”.

Lamentó que la Argentina y el mundo ha visto cómo funciona la cámara de Senadores y Diputados “con obras teatrales donde se acusan de narcotraficantes y drogadictos”. Afirmó que “eso no va a pasar con nosotros, somos hombres de la política, consenso, diálogo, vamos a tratar de defender los intereses rionegrinos”.

Explicó que buscarán avanzar con algunos temas vetados, como la ley de financiamiento educativo que debe ser votada aunque también auditada porque “hay gente que trabaja en las universidades son punteros políticos”. Del mismo modo dijo que están de lado de la ley de Discapacidad porque es necesaria pero también es importante auditarla porque muchas pensiones fueron para punteros políticos.



“Milei tiene que retomar la agenda del principio, insertarse en el mundo, bajar inflación, el índice de pobreza, estas cosas que hicieron que al principio el gobierno fuera creíble, hay cosas que no funcionan bien”, sostuvo y agregó que habrá que ser muy fuerte respecto a la reforma del Código Penal, “que tiene que ver con delitos de corrupción”.



En cuanto a la edad jubilatoria se comprometió a votar en contra de su extensión. Insistió en que “vamos a tratar de estar siempre del lado de la gente, defendiendo los intereses de Río Negro”. Finalmente expresó que el orden para la provincia es fundamental para que desde el Congreso “podamos defender los intereses de los rionegrinos”.