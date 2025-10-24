Provincia

Weretilneck: “Río Negro consolida un proyecto provincial que genera trabajo y desarrollo”

Ricardo Manrique 16 horas ago

El gobernador Alberto Weretilneck destacó que Río Negro es una de las tres provincias del país que, incluso en este contexto económico adverso, creó empleo y mantuvo en marcha su producción. “En Calcatreu tenemos 180 trabajadores, de los cuales 160 son locales. En Vaca Muerta Oil Sur hay 2.700 personas trabajando y el 83 % son rionegrinos que llevan su ingreso a sus ciudades. Eso no pasa por casualidad: es el resultado de un modelo provincial que apuesta a la producción y a su gente”, afirmó.

Todo esto se logra a pesar de los obstáculos de los partidos nacionales, que muchas veces eligen poner palos en la rueda en lugar de acompañar el desarrollo de las provincias. “El kirchnerismo se opone a todo por obediencia a Cristina, aunque eso perjudique a los rionegrinos, y el Gobierno Nacional directamente desapareció, desentendiéndose de la obra pública, de la salud y de la educación. Mientras ellos discuten en Buenos Aires, nosotros seguimos qenerando trabajo y sosteniendo la producción con recursos propios”, sostuvo Weretilneck.

Weretilneck subrayó que este proyecto se sostiene sobre tres pilares: previsibilidad económica, seguridad jurídica y estabilidad política. “Río Negro es una provincia seria, que no improvisa ni cambia las reglas. Defendemos nuestros recursos, abrimos las puertas a la inversión y exigimos que genere trabajo para los rionegrinos”, dijo.

En declaraciones a Radio Patagonia, el gobernador insistió en que la elección del 26 de octubre no es nacional: “No se elige presidente, se eligen los representantes de Río Negro. Si los legisladores responden a Buenos Aires, votarán lo que les ordenen Karina Milei o Cristina. Nosotros votamos por nuestra provincia. Nuestro camino es la política provincial”.

Finalmente, Weretilneck destacó el rol decisivo de Facundo López: “Fue quien impulsó leyes clave como Ficha Limpia, RIGI, GNL y los Bonos Petroleros, herramientas que nos permiten crecer con autonomía. Desde lo técnico y lo político, Facundo representa la continuidad del proyecto que pone a Río Negro por encima de todo”.

