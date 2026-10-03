Lotería de Río Negro realizó un Seminario de Liderazgo y Capital Humano en la Era de la IA

Con una sala colmada, y 140 inscriptos, se realizó en Viedma el 1° Seminario de Liderazgo y Capital Humano en la Era de la Inteligencia Artificial, una iniciativa organizada por Lotería de Río Negro junto al Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP) y Función Pública.

El encuentro reunió a autoridades y referentes de distintos ámbitos. Estuvieron presentes el Ministro de Modernización, Milton Dumrauf; el Interventor de Lotería de Río Negro, Jorge Manzo; el Intendente de Viedma, Marcos Castro; presidentes y representantes de loterías de distintas provincias del país; referentes de ministerios y organismos provinciales, integrantes del Poder Judicial y profesionales vinculados a la gestión y al capital humano.

La jornada estuvo a cargo de Mercedes Iacoviello y Noemí Pulido, reconocidas especialistas con amplia trayectoria en gestión de recursos humanos, desarrollo institucional y administración pública.

Con una metodología principalmente práctica y participativa, el seminario se organizó en distintos bloques que combinaron marcos conceptuales, intercambio de experiencias, actividades grupales y espacios de reflexión. El objetivo fue acercar herramientas que puedan trasladarse a las prácticas cotidianas de gestión y responder a los desafíos que atraviesan actualmente las organizaciones.

La propuesta tuvo como eje generar un espacio de formación e intercambio frente a los desafíos que plantea la incorporación de nuevas tecnologías, especialmente la Inteligencia Artificial, en la conducción de equipos, la gestión del talento y la transformación de las organizaciones.

Otro de los ejes centrales fue el concepto de liderazgos generativos, abordando el cambio cultural, la adaptación a contextos de transformación permanente y las herramientas necesarias para acompañar esos procesos dentro de las organizaciones.

La amplia convocatoria, permitió además generar un espacio de encuentro entre representantes de diferentes organismos y jurisdicciones, favoreciendo el intercambio de experiencias y miradas entre el sector público provincial y referentes del sistema de loterías.

Con esta primera edición, Lotería de Río Negro continúa impulsando espacios de capacitación e intercambio orientados a incorporar nuevas herramientas de gestión y acompañar los procesos de innovación y transformación del Estado.