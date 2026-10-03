Los jóvenes rionegrinos brillaron en el Campeonato Patagónico de Vóley

Con tres títulos y un subcampeonato, los seleccionados de Río Negro tuvieron una actuación destacable en el 9.º Campeonato Patagónico Promocional de Vóley, donde protagonizaron las cuatro finales de la competencia que se disputó en La Pampa.

La Provincia se consagró campeona en ambas ramas de la categoría Sub13 y en la femenina Sub12. Por otra parte, los varones de la Sub12 fueron subcampeones.

El evento se desarrolló en Castex, La Pampa, y contó con más de 300 jóvenes representantes de La Pampa, Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Neuquén y de Río Negro.

Los seleccionados rionegrinos fueron los únicos que jugaron las cuatro finales posibles. En Sub13 masculino vencieron a Santa Cruz mientras que en damas a Tierra del Fuego. En Sub12 ambos partidos definitorios fueron frente a La Pampa.

De esta manera, Río Negro volvió a dar muestra de su nível frente a selecciones de la Patagonia y cosechó grandes resultados en un proceso de crecimiento constante que lleva el vóley rionegrino con el acompañamiento de la Secretaría de Deporte.