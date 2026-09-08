Lotería de Río Negro impulsa un seminario de liderazgo y capital humano en IA

La iniciativa propone un espacio de formación e intercambio para abordar los nuevos desafíos que plantea la Inteligencia Artificial en la conducción de equipos, la gestión del talento y las organizaciones. El encuentro se realizará el 1 de octubre en Viedma y reunirá a personal de las loterías de todo el país.

La propuesta se llevará adelante junto a el Gobierno de Río Negro, el Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP) y la Asociación de Loterías Estatales Argentinas (ALEA).

El 1° Seminario de Liderazgo y Capital Humano en la Era de la Inteligencia Artificial será un encuentro federal que se realizará el 1 de octubre en Viedma y reunirá a decisores y profesionales de las loterías de todo el país y a referentes de capital humano de la administración pública provincial.

La jornada se desarrollará de 8:00 a 16:30 en Casino del Río, Viedma, y combinará bloques temáticos con talleres prácticos. Estará a cargo de Mercedes Iacoviello y Noemí Pulido, especialistas con amplia trayectoria en gestión de recursos humanos y desarrollo institucional.

¿Por qué es importante participar?

En un entorno laboral cada vez más influenciado por la tecnología, comprender y adaptar las prácticas de liderazgo y gestión de capital humano resulta fundamental. Este seminario propone una oportunidad para:

Actualizarse: conocer los marcos teóricos más recientes y las tendencias globales en la intersección entre la IA y los recursos humanos.

Aprender de expertas: interactuar con docentes de amplia trayectoria internacional y experiencia práctica en el sector público y la consultoría.

Incorporar herramientas prácticas: adquirir conocimientos aplicables a través de una metodología de talleres dinámicos.

Generar vínculos: conectar con pares y profesionales de todo el país y de la provincia de Río Negro.

¿Quiénes pueden participar?

Decisores y profesionales de loterías de todo el país.

Responsables y equipos de las áreas de capital humano de la provincia de Río Negro.

¿Cuáles son los objetivos?

Capacitar a líderes y profesionales de capital humano en la integración efectiva de marcos conceptuales modernos de liderazgo y gestión del talento humano dentro del nuevo paradigma establecido por la Inteligencia Artificial.

¿Cuáles son los contenidos?

El seminario abordará la gestión de capital humano y el liderazgo en la era de la IA, a través de una metodología de talleres prácticos basados en marcos conceptuales de vanguardia. A partir de la experiencia de las docentes, los contenidos incluirán temas como:

Impacto de la IA en la gestión de recursos humanos.

Desarrollo de nuevas competencias y roles en la era digital.

Liderazgo y adaptación al cambio tecnológico.

Casos de éxito y mejores prácticas en la implementación de tecnologías en la gestión del talento.

Inscripciones

La participación está destinada a decisores y profesionales de loterías de todo el país, así como a responsables y equipos de las áreas de capital humano de la provincia de Río Negro.

Las personas que formen parte de estos sectores y estén interesadas en participar podrán realizar su inscripción a través del sitio web del IPAP: https://ipap.rionegro.gov.ar/seminario-ia-loteria

Información clave

Fecha: 1 de octubre de 2026

Horario: 8:00 a 16:30

Lugar: Casino del Río, Viedma

Modalidad: Presencial – jornada completa

Destinatarios: Decisores y profesionales de loterías de todo el país y equipos de capital humano de la administración pública de Río Negro.