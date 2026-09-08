Lotería de Río Negro impulsa un seminario de liderazgo y capital humano en IA

La iniciativa propone un espacio de formación e intercambio para abordar los nuevos desafíos que plantea la Inteligencia Artificial en la conducción de equipos, la gestión del talento y las organizaciones. El encuentro se realizará el 1 de octubre en Viedma y reunirá a personal de las loterías de todo el país.
La propuesta se llevará adelante junto a el Gobierno de Río Negro, el Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP) y la Asociación de Loterías Estatales Argentinas (ALEA).
El 1° Seminario de Liderazgo y Capital Humano en la Era de la Inteligencia Artificial será un encuentro federal que se realizará el 1 de octubre en Viedma y reunirá a decisores y profesionales de las loterías de todo el país y a referentes de capital humano de la administración pública provincial.
La jornada se desarrollará de 8:00 a 16:30 en Casino del Río, Viedma, y combinará bloques temáticos con talleres prácticos. Estará a cargo de Mercedes Iacoviello y Noemí Pulido, especialistas con amplia trayectoria en gestión de recursos humanos y desarrollo institucional.
¿Por qué es importante participar?
En un entorno laboral cada vez más influenciado por la tecnología, comprender y adaptar las prácticas de liderazgo y gestión de capital humano resulta fundamental. Este seminario propone una oportunidad para:
- Actualizarse: conocer los marcos teóricos más recientes y las tendencias globales en la intersección entre la IA y los recursos humanos.
- Aprender de expertas: interactuar con docentes de amplia trayectoria internacional y experiencia práctica en el sector público y la consultoría.
- Incorporar herramientas prácticas: adquirir conocimientos aplicables a través de una metodología de talleres dinámicos.
- Generar vínculos: conectar con pares y profesionales de todo el país y de la provincia de Río Negro.
¿Quiénes pueden participar?
- Decisores y profesionales de loterías de todo el país.
- Responsables y equipos de las áreas de capital humano de la provincia de Río Negro.
¿Cuáles son los objetivos?
Capacitar a líderes y profesionales de capital humano en la integración efectiva de marcos conceptuales modernos de liderazgo y gestión del talento humano dentro del nuevo paradigma establecido por la Inteligencia Artificial.
¿Cuáles son los contenidos?
El seminario abordará la gestión de capital humano y el liderazgo en la era de la IA, a través de una metodología de talleres prácticos basados en marcos conceptuales de vanguardia. A partir de la experiencia de las docentes, los contenidos incluirán temas como:
- Impacto de la IA en la gestión de recursos humanos.
- Desarrollo de nuevas competencias y roles en la era digital.
- Liderazgo y adaptación al cambio tecnológico.
- Casos de éxito y mejores prácticas en la implementación de tecnologías en la gestión del talento.
Inscripciones
La participación está destinada a decisores y profesionales de loterías de todo el país, así como a responsables y equipos de las áreas de capital humano de la provincia de Río Negro.
Las personas que formen parte de estos sectores y estén interesadas en participar podrán realizar su inscripción a través del sitio web del IPAP: https://ipap.rionegro.gov.ar/seminario-ia-loteria
Información clave
Fecha: 1 de octubre de 2026
Horario: 8:00 a 16:30
Lugar: Casino del Río, Viedma
Modalidad: Presencial – jornada completa
Destinatarios: Decisores y profesionales de loterías de todo el país y equipos de capital humano de la administración pública de Río Negro.