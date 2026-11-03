Lotería de Río Negro lanzó una nueva herramienta para acompañar a los clubes de la provincia

Con el objetivo de seguir acompañando el desarrollo del deporte provincial, Lotería de Río Negro presentó “Patagonia Telebingo Deportivo y Solidario”, una iniciativa que permitirá a clubes e instituciones deportivas generar nuevos recursos económicos a través del Patagonia Telebingo y contar con más herramientas para afrontar sus necesidades cotidianas.

Bajo el lema “Jugás vos. Gana tu club”, Lotería de Río Negro presentó los detalles de Patagonia Telebingo Deportivo y Solidario. Durante la actividad, el Interventor del organismo, Jorge Manzo, destacó el trabajo realizado para concretar la iniciativa y el acompañamiento que brinda al deporte provincial. “Estamos muy contentos de que haya llegado este momento. Fueron meses de trabajo para poder concretar esta iniciativa. Desde Lotería siempre acompañamos a los clubes y al deporte provincial, pero esta vez queríamos llegar de una manera diferente, brindándoles una herramienta que les permita generar sus propios recursos”, expresó.

En ese sentido, Manzo explicó que la propuesta permitirá que cada persona pueda participar del Patagonia Telebingo y, al mismo tiempo, colaborar con una institución deportiva de su elección. “La idea es que cada persona pueda jugar por su club y, al mismo tiempo, ayudarlo. Es una forma de que lo recaudado a través del Patagonia Telebingo llegue directamente a las instituciones y contribuya a afrontar las necesidades que tienen diariamente”, señaló.

¿Cómo funciona el programa?

A través de La Rionegrina Online, la plataforma oficial de juegos online de Lotería de Río Negro, los usuarios podrán participar del Patagonia Telebingo Extraordinario y seleccionar a su institución deportiva en la opción “Agencia Amiga”.

Cada vez que una persona compre sus cartones y elija a un club, esa institución recibirá una comisión sobre las ventas registradas a su nombre. De esta manera, los clubes contarán con una fuente adicional de ingresos para sostener sus actividades, acompañar a sus deportistas y afrontar los gastos de funcionamiento cotidiano.

Además, la iniciativa promueve el Juego Legal y Responsable, al incentivar la participación a través de los canales oficiales y autorizados.

El lanzamiento se realizó mediante una conferencia de prensa en la Sala de Sorteos de Lotería de Río Negro, con la participación de el Gerente de Comercialización, Nicolás Anallay; el Gerente de Juegos, Maximiliano Rossi; y la Secretaria de Administración de la Secretaría de Estado de Juventud, Deporte y Cultura, Yamila Becker.

Con Patagonia Telebingo Deportivo y Solidario, Lotería de Río Negro suma una herramienta para que la participación de la comunidad se traduzca en recursos destinados a acompañar a los clubes y fortalecer el deporte en toda la provin