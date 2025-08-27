El Patagonia Telebingo está de fiesta: el tradicional juego cumple 8 años

Este miércoles 27 el bingo que comparten Río Negro y Neuquén celebra su aniversario N° 8. El juego viene marcando un hito en entretenimiento en ambas provincias, uniendo todos los domingos amigos y familias en emocionantes momentos con la entrega de grandes premios.

Desde su inicio en 2017, Patagonia Telebingo se caracterizó por crear fuertes vínculos y conexiones con los apostadores, brindando diversión y emoción en cada sorteo. Cada fin de semana la gente participa por más de $7.800.000, entre las líneas y bingos de primera y segunda ronda y los 8 premios extras que salen o salen.

El Patagonia Telebingo es un producto de Lotería de Río Negro y Lotería La Neuquina que se juega todos los domingos y se transmite en vivo por Canal 10 de Río Negro, Canal 6 de Bariloche, Canal 7 de Neuquén y las redes sociales de ambas loterías.

La conmemoración de su octavo aniversario no solo celebra el pasado, sino que también abraza el futuro con muchas expectativas. El interventor de Loteria de Rio Negro, Jorge Manzo, se mostró muy orgulloso y destacó el crecimiento del juego: “Es un placer seguir afianzando nuestro vínculo con la Lotería de Neuquén a través del Patagonia Telebingo. Nos pone muy felices seguir alegrando cada fin de semana el almuerzo de los rionegrinos en un espacio familiar”.

Para el último sorteo del mes, hay un total de $28.635.175 en premios y los cupones pueden adquirirse en cualquier agencia o subagencia por un valor de 2x 1 por $2.500.

Para más información ingresar en la página oficial de Lotería de Río Negro www.loteriaderionegro.gob.ar