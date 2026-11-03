IPROSS suma herramientas digitales y regulariza coseguros sin intereses

El IPROSS avanza en un proceso de ordenamiento administrativo y transformación digital que permitirá regularizar el cobro de coseguros pendientes por consultas y prácticas médicas. Los descuentos se aplicarán sin intereses, ni actualizaciones y permitirán recuperar recursos que integran los fondos solidarios de la obra social, fundamentales para garantizar las prestaciones y coberturas de sus afiliados.

El Secretario de Asuntos Legales y Transformación Digital del IPROSS, Guillermo Ceballos, explicó que algunos afiliados podrán observar en sus recibos de haberes descuentos identificados como “Coseguro IPROSS” o “Coseguro BEM”, según el organismo que liquide sus salarios.

“Esto corresponde a coseguros que se habían generado hace tiempo por distintas atenciones, consultas y prácticas médicas autorizadas a través de la aplicación móvil del IPROSS, pero cuyos descuentos no habían sido enviados a los organismos liquidadores”, detalló.

Ceballos explicó que hasta ahora no se había podido completar este procedimiento porque el Instituto no contaba con las herramientas tecnológicas necesarias para cruzar la información. “Hoy podemos realizar ese cruce de datos en tiempo real, contar con información fehaciente y comunicarnos con los distintos organismos liquidadores para que reciban los coseguros generados y puedan aplicarlos en los recibos de haberes”, señaló.

Los afiliados podrán consultar sus movimientos y realizar pagos

Como parte de esta transformación digital, el IPROSS implementará próximamente una cuenta corriente para cada afiliado en el portal de autogestión y, más adelante, en la aplicación móvil. Allí podrán consultar los débitos generados por el uso de la obra social y los créditos correspondientes a los descuentos que ya hayan sido realizados por sus organismos empleadores.

Además, esta herramienta incorporará un botón de pago que permitirá cancelar voluntariamente los coseguros pendientes. De esta manera, quienes paguen su deuda no tendrán ese mismo importe enviado posteriormente para su descuento en el recibo de haberes.

Los coseguros sostienen el sistema solidario

Desde la obra social provincial aclararon que el cobro de coseguros está establecido por normativa y constituye una obligación legal. Estos recursos integran los fondos solidarios del IPROSS, que permiten financiar las prestaciones y coberturas que reciben sus afiliados.

“Preservar los fondos solidarios que hacen a la sustentabilidad de la obra social y a la prestación de coberturas de calidad es fundamental”, sostuvo Ceballos.

El proceso de regularización se realiza sin aplicar intereses, recargos ni actualizaciones. Es decir, se cobra exclusivamente el valor del coseguro que correspondía al momento en que se brindó cada atención médica.

Con estas medidas, el IPROSS busca ordenar sus cuentas, mejorar los mecanismos de control y sumar herramientas que permitan a los afiliados acceder a información clara sobre sus consumos y movimientos, en el marco de la transformación administrativa y digital de la obra social.