Lotería de Río Negro presentará una nueva herramienta para acompañar a los clubes de la provincia

Este martes 3 de noviembre, Lotería de Río Negro presentará Patagonia Telebingo Deportivo y Solidario, una nueva propuesta que permitirá a clubes e instituciones deportivas generar recursos económicos a través del juego oficial. Bajo el lema “Jugás vos. Gana tu club”, el programa busca fortalecer al deporte provincial y acompañar el crecimiento de las instituciones.

El lanzamiento será a las 11, en la Sala de Sorteos de Lotería de Río Negro. El programa busca fortalecer a las instituciones deportivas a través de una herramienta sencilla que vincula el juego oficial con el acompañamiento a los clubes de Río Negro.

A traves de La Rionegrina Online, la plataforma oficial de juegos online de Lotería de Río Negro, se puede jugar al Patagonia Telebingo Extraordinario. Al participar, los usuarios podrán seleccionar a su club dentro de la opción “Agencia Amiga” y, con la compra de sus cartones, contribuir económicamente con la institución elegida.

De esta manera, el club seleccionado recibirá una comisión sobre las ventas registradas a su nombre, generando una nueva fuente de ingresos para sostener y desarrollar sus actividades. La propuesta también busca promover el Juego Legal y Responsable, incentivando la participación a través de los canales oficiales y autorizados.

Durante la presentación se darán a conocer los detalles del funcionamiento del programa, los requisitos para que los clubes puedan adherirse y las herramientas que Lotería pondrá a disposición de las instituciones.

Con esta iniciativa, Lotería de Río Negro suma una nueva forma de acompañar al deporte provincial y fortalecer el vínculo entre los clubes y sus comunidades.